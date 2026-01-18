Rischio frane | massi sulle strade

Recentemente, diverse pietre e massi si sono distaccati dalle pareti rocciose, causando interruzioni sulla viabilità in alcune strade dell’Alto Savio. Questi eventi rappresentano un rischio frane che può influire sulla sicurezza degli automobilisti. È importante prestare attenzione alle segnalazioni e alle condizioni del terreno prima di mettersi in viaggio in zone soggette a dissesti geologici.

Anche in questi ultimi giorni, sono cadute varie pietre e massi, distaccatisi improvvisamente dalle pareti rocciose, sulle carreggiate di alcune strade d'Alto Savio. Fortunatamente, non hanno causato danni alle persone, né ai veicoli in transito. La neve e il ghiaccio dei giorni scorsi hanno messo a dura prova non solo gli utenti delle strade che si snodano nell'alto Appennino cesenate, ma, ancora una volta, hanno testato la solidità o meno anche delle pareti rocciose che si elevano sopra le sedi stradali. Nel corso dei decenni varie pareti rocciose, situate sopra le strade, sono state opportunamente dotate di reti paramassi, ma restano ancora numerosi punti dove quelle reti, indispensabili per la maggior sicurezza alla circolazione di pedoni e veicoli, mancano del tutto.

