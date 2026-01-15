World Pizza Day 2026 | a Roma si celebra la pizza con creazioni che omaggiano l’Italia e le sue eccellenze

Il 17 gennaio 2026 si celebra il World Pizza Day a Roma, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore di fornai e pizzaioli. Una giornata dedicata alla pizza, simbolo della tradizione culinaria italiana, durante la quale vengono proposte creazioni che rendono omaggio alle eccellenze del nostro paese. Un’occasione per apprezzare e valorizzare un piatto che rappresenta l’Italia nel mondo.

Il 17 gennaio 2026, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate – protettore dei fornai e dei pizzaioli – si celebra il World Pizza Day, una giornata dedicata a uno dei simboli più amati della gastronomia italiana nel mondo. Nella Capitale, due indirizzi di riferimento come Crunch e Belloverde rendono omaggio alla pizza con creazioni speciali che raccontano l’Italia attraverso ingredienti d’eccellenza, ricerca e grande tecnica. Insieme alla pasta, la pizza è senza dubbio la pietanza italiana più iconica e riconoscibile a livello globale. Negli ultimi anni, però, ha vissuto una vera e propria rinascita culturale: da semplice cibo popolare si è trasformata in un’espressione gastronomica complessa, frutto di studio sugli impasti, selezione rigorosa delle materie prime e abbinamenti sempre più ricercati. 🔗 Leggi su Funweek.it

