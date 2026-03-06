Mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, nel centro di Colle, un ottantenne è stato aggredito mentre passeggiava per strada e ha riportato ferite. La zona è stata teatro di questa aggressione che ha destato attenzione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica dell’episodio. La comunità chiede misure più efficaci per garantire la sicurezza.

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, nel centro di Colle si è verificato un episodio che ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini. In piazza Bartolomeo Scala, conosciuta dai colligiani come piazza Nova, un uomo di circa ottant’anni è stato soccorso dopo aver riportato diverse ferite a seguito di un’aggressione avvenuta in strada. Secondo quanto emerso nelle ore successive, l’anziano sarebbe stato coinvolto in un episodio violento verificatosi nel pieno del pomeriggio, in una piazza abitualmente, ed anche in quel momento, frequentata da residenti e passanti. L’uomo è stato quindi assistito dai sanitari e trasportato al pronto soccorso di Campostaggia, dove è rimasto per la notte in osservazione medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle ‘chiede’ sicurezza. Aggressione in strada. Resta ferito ottantenne

