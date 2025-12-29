Aggressione choc a Roma | ferito in strada da tre uomini con mannaia e mazza da golf è grave

Un grave episodio si è verificato al Quartaccio, a Roma, dove un ragazzo è stato attaccato da tre uomini armati di mannaia e mazza da golf. La vittima è rimasta ferita alla testa e alla gamba ed è attualmente in condizioni critiche. L’indagine è in corso per identificare gli aggressori e fare luce sull’accaduto.

Aggressione brutale in strada al Quartaccio dove un ragazzo è stato ferito alla testa e alla gamba, colpito da tre soggetti - poi fuggiti - con una mazza da golf e una mannaia. Un agguato avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 dicembre a ridosso delle palazzine popolari nella zona nord-ovest.

