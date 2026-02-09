Lo spettacolo di carnevale a San Giorgio di Nogaro con il clown Japo

Questa domenica, a San Giorgio di Nogaro, si tiene il tradizionale spettacolo di carnevale. Il clown Japo intrattiene il pubblico con gag, giocoleria, magia e tanta allegria. La festa promette di divertire grandi e piccoli con un pomeriggio pieno di spettacoli e allegria.

Sarà uno spettacolo, la festa di carnevale a San Giorgio di Nogaro. Di clowneria, di mimo, di gag, di giocoleria e di magia comica. Interprete porincipale il clown Japo, un artista irriverente, un mimo strampalato, che si diverte a creare il suo one man show. Venerdì 13 febbraio, alle 17, in sala.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

