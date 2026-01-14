Sinfonia di un' alba il concerto della Nuova Banda di San Giorgio di Nogaro

La Nuova Banda Comunale di San Giorgio di Nogaro, fondata nel tempo, si è evoluta diventando un’orchestra di fiati. Sabato 17 gennaio alle 20, offrirà un concerto intitolato

Nel corso degli anni, dalla sua fondazione, la Nuova Banda Comunale di san Giorgio di Nogaro, ha saputo aggiornarsi allo stile delle bande moderne, convertendosi in un'orchestra di fiati e sabato 17 gennaio, alle 20.45, nell'auditorium San Zorz, terrà il concerto Sinfonia di un'alba.

