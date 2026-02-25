Ternana in rimonta | tre vittorie di fila e quarto posto in Serie C

La Ternana torna a correre: tre vittorie consecutive e aggancio al quarto posto in Serie C La Ternana ha compiuto un importante passo in avanti nel campionato di Serie C, Girone B. Dopo un periodo di flessione, le Fere hanno centrato tre vittorie consecutive, agganciando il quarto posto in classifica. Le vittorie contro Ravenna, Pineto e Forlì hanno permesso alla squadra di raggiungere un traguardo importante, in coabitazione con Juventus Next Gen e Campobasso. La prossima sfida, in programma domenica 1° marzo contro il Campobasso, sarà decisiva per consolidare la posizione. La squadra, guidata da mister Fabio Liverani, ha dimostrato carattere e compattezza, superando un momento difficile segnato dall'eliminazione in Coppa Italia Serie C contro il Potenza e dalle prove opache contro Torres e Pontedera. Liverani ha saputo mantenere saldo il gruppo, gestendo le criticità e restando convinto del valore della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Ternana, prime tre vittorie di fila in campionato: completato l'aggancio al quarto posto in classifica

Robur, la cura di Gill Voria funziona. Quattro vittorie di fila e quarto postoGill Voria ha rivoluzionato la Robur, portandola a quattro vittorie consecutive e al quarto posto in classifica.

Temi più discussi: Ternana Women, la vittoria contro il Genoa avvicina il sogno salvezza: otto giornate per restare in Serie A; Ternana all’esame Pineto: Una partita difficile; Primavera 2. La Ternana rimonta l'Ascoli ma viene ripresa dai bianconeri: gli highlights del 2-2 (video); Bra-Ascoli, 1- 3. Rimonta e tris del Picchio. Tomei: Vittoria importante. Chakir: Sono riuscito ad aiutare la squadra.

Ternana, terzo trionfo di fila: Gruppo straordinarioTre vittorie consecutive, per la prima volta in campionato. I rossoverdi sono approdati al 4° posto con una rapidità inattesa dopo la sconfitta con la Torres e il pareggio di Pontedera, risultati e pr ... lanazione.it

Diretta/ Ternana Forlì (risultato finale 2-1): rossoverdi, terza vittoria di fila! (23 febbraio 2026)Diretta Ternana Forlì streaming video tv: interessante posticipo nel girone B di Serie C, le fere sono tornate a lottare per il quarto posto. ilsussidiario.net

#JuveWomen fermata in rimonta dalla Ternana. Canzi: "Risultato pesante per la classifica" x.com

SERIE C La Ternana cala un tris sul campo del Pineto. Il Campobasso in rimonta e nel finale supera la Vis Pesaro al Benelli. - facebook.com facebook