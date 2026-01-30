Metamorfosi Antella Quattro vittorie di fila | Un passo alla volta

L’Antella ha iniziato il girone di ritorno con quattro vittorie consecutive. Dopo un inizio difficile, con una sconfitta nel primo girone, la squadra sembra aver trovato una marcia diversa. I giocatori si sono messi in campo con più convinzione e ora guardano avanti con ottimismo. La strada sembra ancora lunga, ma i risultati danno fiducia e motivano il gruppo a continuare su questa strada.

Se il girone d’andata si era chiuso con una sconfitta, quello di ritorno per l’ Antella si è aperto sotto una luce diversa. La squadra di Brachi è diventata una macchina da punti: dopo le vittorie con Baldaccio Bruni, Sangiovannese e Lastrigiana, l’ultima a piegarsi è stata la Valentino Mazzola. Un poker di vittorie che ha consentito all’Antella di balzare sul terzo gradino del podio, condividendolo con la Sansovino. La classifica del girone B vede sempre in vetta la Rondinella, con 4 lunghezze sul Grassina e 9 punti sulla coppia Antella-Sansovino. "Con l’arrivo mio e del mio staff – precisa Marco Brachi (nella foto), tecnico dell’Antella – abbiamo lavorato su aspetti tecnici e tattici che ci hanno consentito di formare un gruppo solido in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Una giornata negativa per Sangio, che subisce una sconfitta per 4-1 contro l’Antella.

