Claudio Villa | il centenario con francobollo e 42 milioni di dischi

Il 13 marzo 2026 si terrà a Roma un evento dedicato al centenario della nascita di Claudio Villa, presso l’Istituto Centrale dei Beni Sonori e Audiovisivi. In occasione della ricorrenza, sarà emesso un francobollo commemorativo e verranno ricordati i 42 milioni di dischi venduti dall’artista nel corso della sua carriera. L’evento coinvolgerà rappresentanti istituzionali e appassionati di musica.

Un evento dedicato al centenario della nascita di Claudio Villa si terrà a Roma il 13 marzo 2026 presso l'Istituto Centrale dei Beni Sonori e Audiovisivi. L'iniziativa, promossa dal Fan Club e realizzata con Ti con Zero ETS, celebrerà la vita del cantante nato il 1 gennaio 1926 nel quartiere Trastevere. La celebrazione prevede un programma che include saluti istituzionali, la presenza della famiglia dell'artista e una cerimonia per l'emissione di un francobollo commemorativo da parte delle Poste Italiane. L'ingresso all'auditorium in via Michelangelo Caetani 32 è, ma richiede una prenotazione obbligatoria tramite email dedicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Francobollo per Claudio Villa: nel centenario dalla nascita. Disponibile anche nello “Spazio filatelia” di FirenzeCon tiratura di duecentomilaventicinque esemplari e foglio da 45 esemplari, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato...

Cervia, ok al bilancio di previsione con un avanzo di quasi 5 milioni: tasse ferme e 42 milioni per investimentiIl commissario Formiglio conferma sostanzialmente la manovra finanziaria sulle entrate e spese previste dalla Giunta uscente È stato approvato il...

Tutto quello che riguarda Claudio Villa.

Discussioni sull' argomento Roma, Totti e Gasperini a cena: pronto un ruolo operativo per l’ex capitano; Duecento Anni Fa Nasceva Collodi. Ignorato dal Ministero della Cultura (!!!). Benedetta De Vito.

Claudio Villa. 100 anni di musica, l'evento celebrativo a RomaNato il 1 gennaio 1926 a Roma, nel quartiere Trastevere, in via della Lungara 25, Claudio Villa quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. Un centinaio di album registrati, 3.200 brani incisi, 42 milioni d ... romatoday.it

Manuela Villa contro Domenica In e Mara Venier: Ignorata nel ricordo di mio papà Claudio/ Provo ribrezzoManuela Villa contro Domenica In e Mara Venier: Ignorata nel ricordo di mio papà Claudio. Provo ribrezzo, durissimo sfogo su Instagram ... ilsussidiario.net

Canzoni dimenticate. . Un amore grande . Claudio Villa - facebook.com facebook