Poste Italiane ha lanciato un nuovo francobollo dedicato a Claudio Villa, in occasione del suo centenario di nascita. Il francobollo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si può trovare anche nello “Spazio filatelia” di Firenze. Costa 1,30 euro e celebra uno dei più grandi cantanti italiani.

Con tiratura di duecentomilaventicinque esemplari e foglio da 45 esemplari, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con bozzetto a cura di Tiziana Trinca. La vignetta raffigura, un ritratto del grande cantante durante una performance musicale che, con la sua voce intensa e immensa, ha portato la cultura e la musica italiana in tutto il mondo. L’annullo sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Francobollo per Claudio Villa: nel centenario dalla nascita. Disponibile anche nello “Spazio filatelia” di Firenze

