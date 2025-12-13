Nuova giunta a Monteforte Irpino | Ercolino vice incarichi e deleghe per il rilancio del comune

Il 13 dicembre segna una svolta importante per Monteforte Irpino, con la ripresa dell’attività amministrativa dopo un anno e mezzo di commissariamento. La nuova giunta, guidata dal vice Ercolino, assume incarichi e deleghe strategiche per il rilancio del comune, aprendo una nuova fase di sviluppo e rinascita per la comunità locale.

Il 13 dicembre data storica per Monteforte Irpino. Dopo un anno e mezzo di commissariamento, si è tornato a riunire il consiglio comunale. Il clima che si è respirato nell’aula consiliare di Palazzo Loffredo era di forte emozione, anche per il debutto della nuova amministrazione guidata dal. Avellinotoday.it Al via l’era Siricio: domani primo consiglio comunale e poi start al natale con l’accesione dell’albero - Nelle scorse ore, il sindaco Fabio Siricio ha firmato i decreti di nomina degli assessori che lo affiancheranno nella giunta per i prossimi cinque anni. irpinianews.it

Monteforte Irpino tra voto e timori di infiltrazione - A determinarne lo scioglimento, l’inchiesta sul sistema di appalti che avrebbe favorito ditte legate a clan ... rainews.it

Gengaro: Nuova giunta Nargi a trazione Monteforte

