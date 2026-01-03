Caos Campania la Lega incalza Roberto Fico sul caso Cuomo | Dimissioni non effettive dichiarazione falsa

La vicenda dell'assessore regionale Enzo Cuomo e le sue presunte dimissioni non tempestive da sindaco di Portici rappresenta un episodio di attualità politica in Campania. La Lega solleva dubbi sulla validità delle dichiarazioni di Cuomo, evidenziando le implicazioni istituzionali e la tensione tra i diversi livelli di governo. La situazione continua a suscitare attenzione e analisi, riflettendo le sfide della gestione amministrativa nella regione.

La Campania non trova pace. Il caso dell’assessore regionale Enzo Cuomo, che secondo la prefettura di Napoli non si sarebbe dimesso nei tempi da sindaco di Portici, agita la politica. E la Lega chiama in causa proprio il governatore, invitandolo a denunciare Cuomo per dichiarazione mendace. Il caso. Com’è noto, Cuomo si è dimesso da sindaco prima di essere nominato assessore, nello stesso giorno, il 31 dicembre scorso. Ma il Tuel, il Testo unico degli enti locali, dà ai sindaci venti giorni di tempo dalle dimissioni per un eventuale ripensamento. E quindi, Cuomo decadrà solo il 20 gennaio. Le due funzioni non sono compatibili e bisognerà sciogliere il nodo sul piano giuridico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

