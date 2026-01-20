Targhe estere quanti sono i veicoli sequestrati negli ultimi mesi dalla polizia metropolitana di Napoli

Negli ultimi mesi, la polizia metropolitana di Napoli, sotto la guida del comandante Lucia Rea, ha sequestrato numerosi veicoli con targa estera. Queste operazioni mirano a contrastare l’uso illecito di veicoli stranieri sul territorio napoletano, garantendo maggiore sicurezza e rispetto delle normative vigenti. I dati aggiornati sui sequestri evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel monitoraggio e nel controllo del traffico.

Continuano le operazioni della polizia metropolitana di Napoli, coordinate dal comandante Lucia Rea, nel contrasto all'utilizzo illecito di veicoli con targa straniera.Negli ultimi giorni a Pozzuoli, in via Campana, è stata sequestrata un'Alfa Romeo Giulietta con targa bulgara e telaio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Targhe polacche e bulgare nel napoletano, 30 veicoli sequestrati negli ultimi mesiNegli ultimi mesi, la Polizia Metropolitana di Napoli, sotto la guida del Comandante Lucia Rea, ha sequestrato 30 veicoli con targhe polacche e bulgare, nel quadro di un’azione mirata a contrastare l’uso illecito di targhe straniere sul territorio.

Brigitte Bardot è morta di cancro: «Negli ultimi mesi diceva “Sono stufa, voglio andarmene”»Brigitte Bardot è venuta a mancare a causa di un cancro, come confermato dal marito in un’intervista al settimanale Paris Match.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Auto con targhe estere false: denunciato 47enne; Targhe polacche, Associazione La Catena: Danno economico e sociale; Targhe polacche: perché si stanno diffondendo sempre di più?; MIA: Nuove regole per i veicoli con targhe straniere in Kosovo, in vigore dal 15 marzo 2026.

Targhe estere, un quarto del totale a Napoli è irregolare - Sono sempre di più le targhe straniere che vediamo circolare lungo le nostre strade. Alcune appartengono effettivamente a titolari stranieri, magari in Italia per turismo. La maggior parte, invece, è ... rainews.it

SICUREZZA STRADALE: Adoc, auto con targhe estere sono un grave rischio per la sicurezza, servono maggiori controlli, anche su efficienza degli autobus turistici - BreBeMi, Adoc chiede presenza dei Tutor nel nuovo tratto autostradale L'Adoc denuncia l'aumento delle auto circolanti con targhe estere, soprattutto quelle di grossa cilindrata. E' un fenomeno che, ... agi.it

AUTO CON TARGHE ESTERE MA IMMATRICOLATA IN ITALIA: 47ENNE DENUNCIATO AD AVELLINO Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Avellino ha portato alla denuncia di un 47enne del posto, ritenuto res - facebook.com facebook