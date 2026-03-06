Cinema | Premio Film Impresa ecco i vincitori e i premi speciali

Oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma si è conclusa la quarta edizione del Premio Film Impresa, un evento organizzato da Unindustria con il supporto di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. La cerimonia ha visto la consegna dei premi ai vincitori e dei riconoscimenti speciali, coinvolgendo numerosi rappresentanti delle istituzioni e del settore cinematografico.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Si è chiusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. Ecco i vincitori e i premi speciali assegnati. Il Premio Miglior Film d'Impresa – Area Narrativa a cura di Umana è stato assegnato a 'Il viaggio è appena iniziato' di Riccardo Calamandrei, prodotto dalla Cooperativa Trasporti di Riolo Terme. Il riconoscimento è stato consegnato da Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana. La Menzione Speciale Area Narrativa Umana è stata attribuita a 'Punti nascosti' di Beatrice Baldacci, produzione Giffoni Innovation Hub e Anemone Film. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Premio Film Impresa 2026: assegnati i premi. Riconoscimenti a Castellitto, Pif e Tornatore

