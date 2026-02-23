Cinema Premio Speciale Film Impresa Unindustria a Hermès

Hermès riceve il Premio Speciale Film Impresa Unindustria perché ha promosso una produzione cinematografica che valorizza l’artigianalità. La decisione deriva dall’impegno dell’azienda nel sostenere iniziative culturali che rafforzano il legame tra business e arte. La premiazione si inserisce nella quarta edizione di un evento dedicato alle imprese che investono nel settore audiovisivo. La cerimonia si terrà tra pochi giorni in una location centrale della città.

© Iltempo.it - Cinema, Premio Speciale Film Impresa Unindustria a Hermès

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Il conto alla rovescia per la IV edizione di 'Premio Film Impresa', il progetto ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindustria, entra sempre più nel vivo con un nuovo importante annuncio: l'assegnazione del 'Premio Speciale Film Impresa Unindustria' ad Hermès. Il riconoscimento alla Maison francese nasce dalla volontà di celebrare la visione con cui l'azienda racconta e preserva l'intelligenza artigianale e il saper fare delle maestranze. In particolare, il comitato del Premio, presieduto da Giampaolo Letta con la direzione artistica di Mario Sesti, ha individuato nel progetto 'Grand Tour degli Affreschi', una best practice di comunicazione unica, capace di trasformare la narrazione manifatturiera in una testimonianza culturale di valore universale.