sanzioni alle imprese ricettive per mancata esposizione cin su annunci di agenzie di viaggio online straniere

Il 5 marzo 2026, a Arezzo, sono state emesse sanzioni alle imprese ricettive per aver omesso di esporre il codice identificativo nazionale (Cin) sugli annunci pubblicati da agenzie di viaggio online straniere. L’azione riguarda specificamente strutture che non hanno rispettato l’obbligo di visualizzazione delle informazioni richieste dalla normativa. Le multe sono state applicate a diverse attività ricettive che operano nel settore dell’ospitalità.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Confartigianato Turismo, l’Associazione di Categoria di Confartigianato Imprese Arezzo che rappresenta strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, guide turistiche e agenzie di viaggio, interviene a seguito delle recenti sanzioni comminate dalla Polizia Municipale di Arezzo ad alcune imprese turistico-ricettive regolarmente operative. Le sanzioni pecuniarie sono state numerose dal momento che la Polizia Municipale ha rilevato la mancata indicazione del Codice CIN (codice di identificazione nazionale) negli annunci pubblicati su alcune agenzie di viaggio online straniere con sedi in varie parti del mondo. Si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

