Ospitalità il 93,6% delle oltre 4.600 strutture ricettive bergamasche registrato con il Cin
In provincia di Bergamo, il 93,6% delle oltre 4.600 strutture ricettive ha ottenuto il Codice Identificativo Nazionale (CIN), superando la media nazionale. Questa rapida adozione riflette l’impegno del settore nell'adeguarsi alle normative e migliorare la trasparenza. L’analisi evidenzia un trend positivo che contribuisce a rafforzare l’ospitalità locale, garantendo standard più elevati e maggiore affidabilità per visitatori e operatori.
