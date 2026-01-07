Ospitalità il 93,6% delle oltre 4.600 strutture ricettive bergamasche registrato con il Cin

In provincia di Bergamo, il 93,6% delle oltre 4.600 strutture ricettive ha ottenuto il Codice Identificativo Nazionale (CIN), superando la media nazionale. Questa rapida adozione riflette l’impegno del settore nell'adeguarsi alle normative e migliorare la trasparenza. L’analisi evidenzia un trend positivo che contribuisce a rafforzare l’ospitalità locale, garantendo standard più elevati e maggiore affidabilità per visitatori e operatori.

