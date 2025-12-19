La skincare? È in un bicchiere di vino rosso Cin cin

Il vino rosso, simbolo di convivialità e tradizione, si rivela anche un alleato inatteso per la cura della pelle. Ricco di antiossidanti e proprietà benefiche, può trasformarsi in un ingrediente sorprendente per la tua skincare. Un gesto semplice, un bicchiere di vino e la promessa di una bellezza che nasce dai rimedi della natura e dalle abitudini di un tempo. Cin cin alla bellezza autentica!

© Amica.it - La skincare? È in un bicchiere di vino, rosso. Cin cin Il vino fa buon sangue, così recita un famoso detto popolare. E per i miei nonni non è mai mancato un bicchiere di vino rosso in tavola ad accompagnare ogni pasto. Che l'uso moderato del vino, specialmente rosso, possa avere benefici sulla salute cardiovascolare è cosa nota. Ma c'è anche un'azione benefica antiage, merito dei polifenoli e di alcune loro sottoclassi come tannini, flavonoidi e stilbeni. C'è un qualcosa di poetico e profondamente affascinante nell'idea che la skincare possa nascere da un calice di vino. Eppure, l'uva e i suoi sottoprodotti da anni forniscono gli ingredienti che si utilizzano in diverse formule di fitocosmetici.

