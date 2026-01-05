Cin cin il nuovo videoclip dei Bellamorèa

Il 31 dicembre esce “Cin Cin”, il nuovo videoclip dei Bellamorèa. Il duo, formato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, porta avanti un percorso artistico che unisce musica, tradizione mediterranea e impegno sociale. Questa produzione rappresenta un’ulteriore tappa nel loro lavoro dedicato alla valorizzazione delle radici culturali e a temi di sensibilità civile.

