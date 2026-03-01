Dodici mucche cadono dal camion in tangenziale Automobilista blocca le auto e mette in sicurezza gli animali

Questa sera sulla tangenziale Ovest di Milano, all’altezza del chilometro 5 in direzione sud, dodici mucche sono cadute da un camion. Un automobilista ha fermato le auto, intervenendo per mettere in sicurezza gli animali e impedire ulteriori incidenti. Sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La carreggiata è rimasta bloccata per alcuni minuti.

Cornaredo (Milano), 1 marzo 2026 – Momenti di forte tensione, questa sera, lungo la tangenziale Ovest di Milano, all'altezza del chilometro 5, in direzione sud, nei pressi di Cornaredo. Intorno alle 20.30 un camion adibito al trasporto di bestiame ha perso improvvisamente dodici mucche, finite sulla carreggiata, a bassa velocità, a causa della rottura di una delle porte del rimorchio. Quattro i veicoli coinvolti nella brusca frenata che ne è seguita, con il concreto rischio di gravi conseguenze per gli automobilisti in transito. Le mucche, che stavano bene, hanno infatti iniziato a passeggiare sulla carreggiata. Con grave pericolo per i mezzi in transito.