Toscana due nuove perle nella lista Ramsar | tutela internazionale per il padule a Scarlino e Fucecchio

La Toscana amplia la sua rete di zone umide di importanza internazionale con l'inserimento del padule di Scarlino e di Fucecchio nella Lista Ramsar. Questi riconoscimenti sottolineano l'impegno per la tutela ambientale e la conservazione della biodiversità nella regione, contribuendo alla protezione di habitat di valore globale. La designazione rafforza il ruolo della Toscana come area di grande rilevanza ecologica e naturale.

La Toscana si conferma cuore verde d’Italia e ottiene un doppio, prestigioso riconoscimento globale. Il nostro Paese ha ufficialmente designato due nuove zone umide di importanza internazionale, inserendole nella celebre “Lista Ramsar”. Entrambe si trovano nel territorio toscano. Si tratta del Padule di Scarlino e del Padule di Fucecchio. Non sono semplici specchi d’acqua, ma ecosistemi vitali per la sopravvivenza di specie rare e per l’equilibrio climatico. Sulla fascia costiera centro-meridionale, il Padule di Scarlino (sito n. 2585) rappresenta la memoria storica di un’antica palude un tempo molto più vasta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Toscana, due nuove perle nella lista Ramsar: tutela internazionale per il padule a Scarlino e Fucecchio Leggi anche: Incredibile ’manita’ del Montalcino contro il Campagnatico. Pareggio nella sfida al vertice tra Scarlino e Torrenieri Convocati Roma, due rientri importanti nella lista di Gasperini in vista del match contro il Celtic di Europa League! La lista completa del tecnico giallorosso

