La Leopoldina spopola È stata la migliore tappa del Giro d’Italia d’epoca

La Leopoldina conquista gli appassionati di ciclismo, diventando la tappa più amata del Giro d’Italia d’epoca. L’edizione 2023 della Ciclostorica non competitiva “La Leopoldina” ha riscosso un enorme successo, confermando il suo ruolo di evento imperdibile per gli amanti delle due ruote. L’assessore allo sport Azzurra Droghini ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio storico e sportivo della nostra regione.

L’assessore allo sport Azzurra Droghini ha espresso grande soddisfazione per il successo della quarta edizione della Ciclostorica non competitiva " La Leopoldina ". L’assessore ha elogiato la continua crescita della manifestazione ciclista che ogni anno raccoglie nuovi iscritti e riconoscimenti grazie anche a l’organizzazione precisa e curata in ogni minimo dettagliato, dall’accoglienza dei ciclisti provenienti da tutta Italia, fino alla creazione di eventi correlati alla gara che valorizzano il territorio e permettano a tutti (che siano esperti e non) di poter partecipare a questa bellissima e piacevole esperienza sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

