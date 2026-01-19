La Lastrense 2026 | prima tappa del Giro d’Italia d’Epoca a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA (FIRENZE) – La Ciclostorica La Lastrense, come ormai da tradizione, apre il calendario del Giro d'Italia d'epoca, con tre giorni di ciclismo, valevole anche per la "COPPA TOSCANA Vintage". Partenza da Lastra a Signa domenica 15 marzo 2026 per un giro che tocca vari comuni della Città Metropolitana di Firenze. Inoltre il giorno precedente, 14 marzo, oltre alla Pedalata Rosa che arriverà fino a Firenze nello storico velodromo Enzo Sacchi ci saranno eventi collaterali e di cultura sportiva nel centro storico di Lastra a Signa dentro le mura del Brunelleschi con tante attrazioni per gli amanti delle due ruote eroiche.

