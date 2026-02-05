Le tariffe della Tari in Puglia sono alle stelle. Tre capoluoghi della regione si trovano tra i primi sette in Italia per i costi più alti. Brindisi si piazza al secondo posto, e i cittadini sono alle prese con bollette molto salate. La situazione preoccupa chi deve affrontare ogni mese questa spesa, che continua a salire senza sosta.

Tre città pugliesi nei primi sette posti della classifica dei costi della Tari più alti in Italia. I più tartassati sono i cittadini di Brindisi, addirittura al secondo posto in Italia con una media di 529 euro annui, i barlettani e i tarantini, rispettivamente nella sesta e settima posizione della graduatoria nazionale. A stilare la classifica è stata la Uil, che punta il dito proprio sul tributo locale destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tributo che i cittadini versano per un servizio che tuttavia il sindacato ritiene “caro e comunque inefficiente”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tari, costi alle stelle in Puglia: tre capoluoghi pugliesi nei primi sette in Italia

Approfondimenti su Tari Costi

A Genova e in Liguria, la gestione dei rifiuti si fa sempre più onerosa, con tariffe tra le più alte d’Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tari Costi

Argomenti discussi: Tari e tariffe alle stelle, Reggio Calabria nella top 10 delle città italiane più care; Tari alle stelle a Pisa, Sofia (SUP): Città sporca e differenziata stabile nonostante le tariffe altissime; Tari alle stelle in Sicilia: si paga fino a 521 euro senza avere però un servizio adeguato. Ecco l'importo della tassa nelle 9 città; Tari alle stelle, Reggio Calabria tra le 10 città più care d’Italia nel 2025.

Siracusa. Rifiuti fuori controllo, Tari alle stelle e disservizi: tra errori e incapacità, cittadini soffocati dalle tasseNonostante anni di campagne sulla raccolta differenziata e percentuali che, almeno sulla carta, raccontano un miglioramento diffuso, in Sicilia il conto dei rifiuti continua a pesare come un ... libertasicilia.it

Tari alle stelle in Sicilia: si paga fino a 521 euro senza avere però un servizio adeguato. Ecco l'importo della tassa nelle 9 cittàNell'Isola le tariffe più care d'Italia per la tassa sui rifiuti. Lo studio Uil: Bollette salate a fronte di impianti insufficienti e disservizi cronici ... lasicilia.it

TARI, MA QUANTO CI COSTI In Puglia tra le più care d’Italia facebook

Tari, la classifica: a Pisa si paga di più, a La Spezia meno #tari x.com