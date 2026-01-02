quanto guadagna davvero christine lagarde

Christine Lagarde, presidente del Banco centrale europeo, percepisce uno stipendio significativamente superiore a quello di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve statunitense. La differenza di retribuzione evidenzia le diverse strutture salariali e responsabilità tra le istituzioni finanziarie europee e americane, offrendo uno spunto di riflessione sulla trasparenza e le dinamiche delle retribuzioni nel settore della governance economica internazionale.

Christine Lagarde ha uno stipendio quattro volte più alto di quello del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell. A svelarlo è il Financial Times, secondo cui la presidente della Bce in realtà ha uno stipendio superiore di oltre il 50% rispetto a quello reso finora pubblico. Lagarde avrebbe infatti guadagnato circa 726mila euro nel 2024, esattamente il 56% in più rispetto allo stipendio base di 466mila euro dichiarato dalla Bce nella relazione annuale. E, sottolinea il quotidiano britannico, parliamo di una cifra quasi quattro volte superiore rispetto a quella percepita da Powell, stabilita dalla legge federale statunitense e attualmente di 203mila dollari, ovvero circa 172mila euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

