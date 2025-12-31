Euro | l’ingresso della Bulgaria dal primo gennaio 2026 Gli auguri di Christine Lagarde

A partire dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria entrerà ufficialmente nell’Eurozona, adottando l’euro e abbandonando il lev. Questa decisione rappresenta un passo importante per il paese, che si unisce ai 20 stati già membri dell’area euro. Christine Lagarde ha rivolto i suoi auguri in vista di questa nuova fase, segnando un momento di consolidamento economico e integrazione europea.

La Bulgaria abbandona il lev per entrare nell'euro, diventando il 21° membro dell'Eurozona dal 1° gennaio 2026. Decisione storica che conclude un lungo percorso di integrazione, ma che suscita timori tra i cittadini per possibili aumenti dei prezzi, nonostante le rassicurazioni delle autorità europee

In Bulgaria non vogliono davvero l'euro - Per 18 anni, e cioè da quando la Bulgaria è entrata nell'Unione Europea, adottare l'euro è stato un obiettivo dei suoi governi.

Bulgaria 21esimo stato ad aderire all'Euro/ L'annuncio della BCE: soddisfatti tutti i requisiti economici - La Bulgaria aderirà dal primo gennaio del 2026 al sistema di moneta unico europeo Euro: l'annuncio della BCE di poco fa La Bulgaria si avvicina in maniera importante verso l'adozione dell'Euro.

