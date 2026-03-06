Ampliamento dell’aeroporto il FuoriPista organizza un’assemblea pubblica ad Aranova

Il FuoriPista ha organizzato un’assemblea pubblica ad Aranova in risposta alla proposta di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino. L’incontro si è svolto il 6 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti locali. Durante l’evento sono stati discussi vari aspetti legati al progetto, senza che siano state formulate conclusioni definitive o dichiarazioni ufficiali.

Fiumicino, 6 marzo 2026 – "La proposta di ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino con la costruzione di una quarta pista, il raddoppio dei passeggeri, l'aumento dei voli e la distribuzione del rumore e dell'inquinamento aeroportuale su ulteriori porzioni di territorio portata avanti dal Comune di Fiumicino, su proposta di ADR, continua a far discutere e coinvolge numerosi cittadini di Fiumicino sempre più preoccupati delle conseguenze di questo piano sulla loro vita quotidiana. Ne parleremo sabato 7 marzo alle ore 17:00 ad Aranova presso i locali della chiesa di via Michele Rosi", ne dà notizia il comitato FuoriPista.