Sicurezza assemblea pubblica a Ponte Felcino | i cittadini interrogano amministrazione e Forze dell' ordine

I cittadini di Ponte Felcino si sono riuniti ieri sera in un’assemblea pubblica per parlare di sicurezza. Alcuni hanno sollevato problemi di delinquenza e richiesto più controlli alle forze dell’ordine. L’amministrazione comunale ha ascoltato le segnalazioni e si è impegnata a intervenire. La discussione è stata vivace, con cittadini che vogliono risposte concrete e più sicurezza nelle strade di ogni quartiere di Perugia.

L'assemblea generale richiesta dai residenti per affrontare le principali criticità percepite sul territorio, fare delle segnalazioni Il tema della sicurezza resta all'ordine del giorno delle richieste e preoccupazioni dei cittadini di Perugia, dal centro storico all'ultima periferia. Gli ultimi dati della Procura Generale parlano chiaro: si registra un aumento molto significativo sia dei furti in appartamento sia dei reati commessi da baby-gang composte da minorenni violenti, autori di atti di vandalismo. I temi della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica saranno al centro di un incontro con la società civile, l’Amministrazione comunale di Perugia e le Forze dell’Ordine.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Ponte Felcino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ponte Felcino

Argomenti discussi: Assemblea sicurezza, il sindaco replica all'organizzatrice: Solo pretesti per fare polemica sterile; Roma: 31 gennaio assemblea pubblica a Via Taggia, a seguire cena sociale; Potenzieremo il Controllo di vicinato; Sicurezza e casi di degrado del quartiere: segnalazioni al comitato Marina Centro.

Perugia, sicurezza: assemblea a Ponte Felcino con Comune e forze dell’ordineUn’assemblea pubblica sulla sicurezza urbana è in programma venerdì 13 febbraio alle 21 a Ponte Felcino, nell’auditorium dell’Istituto comprensivo Perugia 14 in via della Trota. L’incontro, promosso d ... umbria24.it

Sicurezza e casi di degrado del quartiere: segnalazioni al comitato Marina CentroSAN BENEDETTO Comitati di quartiere, raffica d'incontri e di iniziative. Marina di Sotto ha già fissato la prima assemblea pubblica, ... msn.com

Ricerchiamo per importante azienda metalmeccanica con sede a Ponte Felcino (PG) un/una Impiegato/a Commerciale. Clicca sul link ed invia il tuo cv! - facebook.com facebook