Chiusura di alcuni tratti della Strada provinciale 81 tra Calatabiano e Castiglione di Sicilia

Alcuni tratti della Strada provinciale 81 tra Calatabiano e Castiglione di Sicilia sono stati chiusi al traffico veicolare con effetto immediato e per un tempo indefinito. La decisione riguarda specifiche porzioni della strada situate nei due comuni e non è stato comunicato quando sarà possibile riaprire il tratto interessato. La chiusura si è resa necessaria senza indicazioni sui motivi.

Provvedimento immediato e a tempo indeterminato per circa 2 chilometri di strada: transito consentito solo a residenti e proprietari di fondi agricoli Alcuni tratti della Strada provinciale 81, nei territori di Calatabiano e Castiglione di Sicilia, sono stati chiusi al traffico veicolare con effetto immediato e per una durata a tempo indeterminato. Il provvedimento riguarda due segmenti stradali per una lunghezza complessiva di circa 2 chilometri, che si diramano dall'innesto con la S.p. 187 (via Pirato). In attesa degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, il transito sarà consentito esclusivamente al traffico locale.