Frane chiusura temporanea della Strada Provinciale 15 a Calestano

La Strada Provinciale 15 di Calestano sarà chiusa temporaneamente dal 12 al 14 gennaio 2026, dalle 8:30, tra il bivio Vigolone e il bivio Linara, nel comune di Calestano. Questa chiusura si rende necessaria a causa di interventi legati a frane e lavori di manutenzione su un’arteria tra le più vulnerabili del reticolo stradale della Provincia di Parma.

La strada provinciale 15 di Calestano – una delle arterie più fragili del reticolo di oltre 1.200 km di strade di competenza della Provincia di Parma – sarà chiusa al traffico da bivio Vigolone (km 24+700) a bivio Linara (km 28+000) nel comune di Calestano dal 12 al 14 gennaio 2026 dalle 8,30.

Frana travolge la Faentina a Pian del Mugnone: strada chiusa, evacuate 5 famiglie - Una frana a Pian del Mugnone ha causato la chiusura della Faentina in entrambe le direzioni. controradio.it

La frana sulla via Faentina: droni per monitorare le rocce. Strada chiusa, non c’è data di riapertura. Lunghe code - I tecnici al lavoro per capire lo stato dell’arte e la pericolosità del movimento delle rocce. msn.com

Una frana impone la chiusura di un'arteria importante per Firenze. Ecco gli itinerari alternativi - facebook.com facebook

Chiusura di via Faentina a #Firenze A causa di una frana in località Pian del Mugnone nel comune di Fiesole, la Sr 302 Faentina è chiusa dalla serata di martedì 6 gennaio 2026 al km 5+100 in entrambe le direzioni. La chiusura potrebbe avere ripercussio x.com

