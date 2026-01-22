Rotatoria sulla strada provinciale 81 a Spinea | lunedì spegnimento del semaforo

Lunedì si procederà allo spegnimento del semaforo presso la rotatoria sulla strada provinciale 81 a Spinea, nel quadro dei lavori di costruzione della nuova rotatoria all’incrocio con via Fornase e via Crea. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel cantiere, volto a migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alle eventuali segnalazioni e a seguire le indicazioni temporanee durante i lavori.

Entra nelle fasi cruciali il cantiere per la costruzione della nuova rotatoria sulla strada provinciale 81 all'incrocio con via Fornase e via Crea a Spinea. «Nei giorni scorsi l'impresa incaricata (Techasfalti di Fontaniva) ha provveduto all'asfaltatura delle fasce laterali della nuova rotatoria.

