Lavori al sottopasso ferroviario | deviazioni e chiusure a Pordenone

Proseguono i lavori al sottopasso ferroviario di via Nuova di Corva a Pordenone, con deviazioni e chiusure temporanee. Il Comune ha annunciato ulteriori interventi per garantire la sicurezza durante le operazioni, che comporteranno modifiche alla viabilità fino al completamento dei lavori.

Proseguono i lavori intorno al sottopasso di via Nuova di Corva. Dopo i primi interventi, il Comune ha dichiarato che saranno previste altre chiusure in modo da permettere ai lavoratori di operare in sicurezza. Sabato 13 dicembre, dalle 7 alle 15, sarà istituito il divieto di transito nel tratto. Pordenonetoday.it

Treno per Orio e raddoppio Bergamo-Ponte, Rfi: «Accumulato ritardi. A gennaio la stima dei tempi» - La nota delle Ferrovie fa il punto sui cantieri aperti in città: entro dicembre l'apertura del sottopasso alla stazione, a maggio 2026 la ricostruzione del ponte di via dei Caniana ... bergamo.corriere.it

Avanti con i cantieri a Bergamo, entro fine anno riapre il sottopasso della stazione. Rfi: «Ci sono ritardi, a gennaio tempistiche più chiare» - Proseguono i lavori a cura di Rfi in Bergamasca, relativi a tre interventi strategici per la mobilità ferroviaria. ecodibergamo.it

Rimini. Conclusi i lavori del nuovo sottopasso ciclopedonale di via Verenin Grazia - facebook.com facebook