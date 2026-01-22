Mandello | chiude per lavori il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi

A Mandello, il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi sarà temporaneamente chiuso per lavori di Rfi. L’intervento fa parte di un percorso di riqualificazione della viabilità locale, dopo le recenti operazioni di demolizione e ricostruzione del sottopasso in via Parodi. Le chiusure temporanee sono necessarie per garantire la sicurezza e il completamento delle opere, che migliorano l’attraversamento pedonale e la viabilità complessiva nella zona.

A Mandello è di nuovo tempo di chiusure per consentire i lavori di Rfi. Dopo la lunga estate che ha visto la demolizione del vecchio sottopasso viario in via Parodi e la costruzione del nuovo, con annesso passaggio pedonale sicuro, è ora la volta di riqualificare il transito che dall'altra parte.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

