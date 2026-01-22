Mandello | chiude per lavori il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi
A Mandello, il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi sarà temporaneamente chiuso per lavori di Rfi. L’intervento fa parte di un percorso di riqualificazione della viabilità locale, dopo le recenti operazioni di demolizione e ricostruzione del sottopasso in via Parodi. Le chiusure temporanee sono necessarie per garantire la sicurezza e il completamento delle opere, che migliorano l’attraversamento pedonale e la viabilità complessiva nella zona.
A Mandello è di nuovo tempo di chiusure per consentire i lavori di Rfi. Dopo la lunga estate che ha visto la demolizione del vecchio sottopasso viario in via Parodi e la costruzione del nuovo, con annesso passaggio pedonale sicuro, è ora la volta di riqualificare il transito che dall'altra parte.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Il sottopasso a Mandello chiude ancora: "off-limits" per tre notti
Leggi anche: Il sottopasso a Mandello chiude ancora: "off-limits" per tre notti
Argomenti discussi: Mandello: chiude per lavori il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi; MANDELLO, DAL 26 GENNAIO I LAVORI AL PARCHEGGIO DELL’EX DEPOSITO: MODIFICHE ALLA SOSTA FINO AD APRILE; Mandello al via i lavori nell’area ex-deposito di via Pra Magno. Modifiche alla sosta per gli scuolabus; Statale 36, attività di disgaggio e nuove chiusure nella tratta a lago.
MANDELLO - Consegnati buoni spesa da 1.500 euro e 500 euro, da utilizzare nelle 91 attività aderenti. Resta da identificare il secondo premio - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.