Mandello | chiude per lavori il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi

A Mandello, il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi sarà temporaneamente chiuso per lavori di Rfi. L’intervento fa parte di un percorso di riqualificazione della viabilità locale, dopo le recenti operazioni di demolizione e ricostruzione del sottopasso in via Parodi. Le chiusure temporanee sono necessarie per garantire la sicurezza e il completamento delle opere, che migliorano l’attraversamento pedonale e la viabilità complessiva nella zona.

A Mandello è di nuovo tempo di chiusure per consentire i lavori di Rfi. Dopo la lunga estate che ha visto la demolizione del vecchio sottopasso viario in via Parodi e la costruzione del nuovo, con annesso passaggio pedonale sicuro, è ora la volta di riqualificare il transito che dall'altra parte.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Il sottopasso a Mandello chiude ancora: "off-limits" per tre notti Leggi anche: Il sottopasso a Mandello chiude ancora: "off-limits" per tre notti Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Mandello: chiude per lavori il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi; MANDELLO, DAL 26 GENNAIO I LAVORI AL PARCHEGGIO DELL’EX DEPOSITO: MODIFICHE ALLA SOSTA FINO AD APRILE; Mandello al via i lavori nell’area ex-deposito di via Pra Magno. Modifiche alla sosta per gli scuolabus; Statale 36, attività di disgaggio e nuove chiusure nella tratta a lago. MANDELLO - Consegnati buoni spesa da 1.500 euro e 500 euro, da utilizzare nelle 91 attività aderenti. Resta da identificare il secondo premio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.