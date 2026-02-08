Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione | il passo indietro dopo le polemiche

Andrea Pucci si ritira dalla conduzione del Festival di Sanremo 2026. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, l’attore e comico ha deciso di fare un passo indietro e non partecipare più alla conduzione. La sua scelta arriva in un momento di tensione, con molti che avevano criticato la sua presenza. Ora, si apre un nuovo capitolo per l’edizione di quest’anno, con il festival che cerca comunque di mantenere il suo spirito.

L’annuncio è arrivato come una liberazione per molti e come la conferma di un clima ormai ingestibile: Andrea Pucci ha rinunciato ufficialmente alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026. Una decisione che arriva dopo giorni di polemiche feroci, nate subito dopo la comunicazione fatta da Carlo Conti e alimentate dalle passate e recenti uscite del comico milanese. Il Festival che dovrebbe celebrare la musica e il racconto del Paese si è trovato ancora prima di iniziare al centro di una bufera, trasformando l’ultimo Sanremo targato Conti in un caso mediatico destinato a far discutere a lungo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

