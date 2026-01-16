Centro culturale Comala di Torino in tre aggrediscono un uomo che chiede una sigaretta | processo per lesioni
Il Centro culturale Comala di Torino è stato teatro di un episodio di violenza: un uomo è stato aggredito mentre chiedeva una sigaretta. Il presunto aggressore afferma di aver causato solo un calcio, negando di aver inflitto lesioni gravi. Il caso è ora oggetto di processo, mentre le testimonianze e le accuse sono al centro dell’attenzione delle autorità.
“Chi sostiene che ho picchiato quella persona, dice una bugia. Posso avergli tirato un calcio, ma niente di più. Forse siamo caduti a terra insieme”. Oggi, 16 gennaio, in tribunale a Torino, un ragazzo imputato per lesioni prova a difendersi così. Secondo la procura, è una delle tre persone che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Centro culturale Comala di Torino, in tre aggrediscono un uomo che chiede una sigaretta: processo per lesion - Il processo proseguirà a febbraio, quando è attesa la sentenza della giudice Giulia Maccari. torinotoday.it
