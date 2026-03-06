Chieti | strada 209 riapre dopo un anno 85mila euro per la sicurezza

A Chieti, il tratto della strada provinciale 209 è stato riaperto dopo un anno di chiusura, a seguito del crollo che ne aveva impedito il passaggio. Sono stati investiti 85mila euro per migliorare la sicurezza della strada e ripristinare la normale circolazione. La riapertura permette ora il transito dei veicoli lungo quella tratta, che era stata interdetta per mesi.

Il tratto della strada provinciale 209 a Chieti torna ad essere percorribile esattamente un anno dopo il crollo che aveva interrotto la viabilità. La riapertura riguarda il segmento tra viale Maiella e via Riccio, per una lunghezza totale di circa 4,3 chilometri. L'intervento di messa in sicurezza è costato 85.000 euro ed è stato realizzato dalla Provincia di Chieti. L'evento segna la fine di un blocco che durava da marzo del 2025, quando uno smottamento sul versante di valle aveva danneggiato la sede stradale al chilometro 0+150 su un'estensione di circa 20 metri. Ora l'arteria è nuovamente attiva, ma i lavori non si fermano qui: sulla stessa strada sono già programmati altri interventi di consolidamento con un investimento aggiuntivo di oltre 321 mila euro.