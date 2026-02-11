Guspini rilancia la ex strada Nato | 550mila euro in arrivo per la sicurezza e viabilità dopo anni di richieste

Guspini mette mano alla strada ex Nato, che da anni aspetta interventi di miglioramento. Questa arteria, fondamentale per collegare il centro del paese a Sant’Antonio di Santadi, riceverà 550mila euro per lavori di sicurezza e viabilità. Dopo molto tempo di richieste e attese, i fondi sono finalmente arrivati e il Comune si prepara a intervenire.

Guspini guarda al futuro della strada ex Nato, un'arteria cruciale che collega il territorio comunale a quello di Sant'Antonio di Santadi. L'amministrazione locale ha presentato un progetto esecutivo da 550.000 euro, risultato in posizione utile per il finanziamento regionale nel 2026, dopo anni di richieste e difficoltà. L'obiettivo è il risanamento di un tratto stradale spesso problematico e pericoloso per i cittadini. La questione della manutenzione della strada ex Nato è da tempo al centro delle preoccupazioni dell'amministrazione comunale di Guspini. Nonostante le sfide incontrate nel reperimento dei fondi necessari, l'impegno per migliorare la sicurezza e la viabilità del territorio non è mai venuto meno.

