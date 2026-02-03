Sangiustese obiettivo playoff | Chiesanuova il problema è il gol

Il Chiesanuova fatica a trovare il gol e rischia di compromettere le speranze di entrare nei playoff. Sono cinque partite nel girone di ritorno e solo due reti segnate, tra cui un’autorete. La squadra crea occasioni, ma manca la finalizzazione. La situazione preoccupa i tifosi e mette sotto pressione il tecnico, che deve trovare subito soluzioni per migliorare l’attacco.

CHIESANUOVA Cinque partite del girone di ritorno e due gol segnati compresa un'autorete. Più che per superiorità schiacciante degli avversari, c'è un oggettivo problema offensivo a causare il brutto avvio della seconda fase di Eccellenza per il Chiesanuova. Con quella di domenica a Villa San Filippo per 2-1, sono diventate 3 le sconfitte e poi ci sono stati due pareggi, risultati che (assieme al blitz della Civitanovese sempre domenica) sono costati ai biancorossi la ri-discesa all'ultimo posto in classifica. Tanto può sorridere la Sangiustese brillante al 4° posto, tanto è tornato a preoccuparsi il Chiesanuova.

