Nel prossimo derby di Chiesanuova, Gigli invita Montefano a mantenere la continuità nei risultati, mentre Papa si prepara per una sfida complessa. Nonostante il gol ancora non sia arrivato, Filippo Papa si presenta in buona forma, rappresentando l’unica punta pura a disposizione del team. La sua condizione fisica, migliorata dopo periodi di infortuni, potrebbe essere determinante per l’andamento della partita.

CHIESANUOVA Il gol non è ancora arrivato, ma Filippo Papa c’è. Non solo perché al momento è l’unico centravanti puro a disposizione del Chiesanuova, ma perché domenica è apparso finalmente ritrovato, brillante fisicamente dopo mesi caratterizzati da infortuni seri e meno seri. Il 2026 del Chiesanuova è cominciato con lo 0-0 contro il K-Sport Montecchio, per lei invece? "Reputo il punto preso positivo perché i pesaresi sono la squadra per me più forte del campionato. Poi finalmente mi sento in condizione". Papa in crescita e con tanta fiducia, manifestata anche pubblicamente, da mister Mariotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il derby. Gigli: "Montefano, dai continuità ai risultati». Papa: "Chiesanuova attesa da una sfida difficile»

Leggi anche: I pronostici dell’Eccellenza. "Il Montefano a Monte San Giusto, una gara da X. Il Tolentino con Lovotti favorito sul Chiesanuova»

Leggi anche: Virtus Aversa, l'ex Tiozzo sfida Porto Viro: “Partita speciale, vogliamo dare continuità ai risultati”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il derby/2. Gigli: "Domenica servirà un Montefano concentrato» - Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, è già inevitabilmente proiettato alla trasferta di ... msn.com

Il concerto è a ingresso gratuito e si terrà in Piazzetta Silvio Gigli, 1 - facebook.com facebook