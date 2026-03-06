Chiedono aiuto in strada con diverse fratture | mistero sulla dinamica indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando su un episodio avvenuto mercoledì sera intorno alle 20 sulla strada statale tra Santu Mauru e Lido. In quel momento, alcuni passanti hanno richiesto aiuto per una persona con diverse fratture, ma la dinamica dell'incidente resta ancora sconosciuta. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto per chiarire i dettagli dell'accaduto.

È ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto nella serata di mercoledì, intorno alle 20, sulla strada statale all'altezza del tratto che collega Santu Mauru a Lido Conchiglie nei pressi di Gallipoli. Qui tre uomini sono rimasti feriti in circostanze che restano al vaglio degli investigatori. In corso le indagini dei carabinieri. La richiesta di aiuto in strada Si tratta di tre gallipolini di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell'intervento, i tre avrebbero chiesto aiuto lungo la strada, attirando l'attenzione di alcuni automobilisti e dei primi soccorritori intervenuti sul posto. I tre presentavano diverse fratture, in particolare al polso, al braccio e alla caviglia.