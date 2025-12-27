Sindaco aggredito in strada nel Salernitano | colpito violentemente con un bastone È ricoverato con diverse fratture

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, è stato aggredito violentemente. Carmine Siano è stato colpito con un bastone o forse con una spranga da uno sconosciuto mentre si trovava in strada non lontano da casa propria. L’aggressione è avvenuta attorno alle 20.45 del 26 dicembre. Ancora da capire l’identità dell’aggressore, che ha agito con il volto coperto, così come i motivi del gesto, al momento sconosciuti. Siano, amministratore del piccolo comune di poco più di 1000 abitanti ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ospedale a Salerno: l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova ora ricoverato nel reparto di ortopedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

