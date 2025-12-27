Sindaco aggredito in strada nel Salernitano | colpito violentemente con un bastone È ricoverato con diverse fratture
Il sindaco di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, è stato aggredito violentemente. Carmine Siano è stato colpito con un bastone o forse con una spranga da uno sconosciuto mentre si trovava in strada non lontano da casa propria. L’aggressione è avvenuta attorno alle 20.45 del 26 dicembre. Ancora da capire l’identità dell’aggressore, che ha agito con il volto coperto, così come i motivi del gesto, al momento sconosciuti. Siano, amministratore del piccolo comune di poco più di 1000 abitanti ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ospedale a Salerno: l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova ora ricoverato nel reparto di ortopedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Sindaco aggredito nel Salernitano: è in ospedale con varie fratture
Leggi anche: Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano
Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Aggredito sindaco nel Salernitano: per Carmine Siano lesioni e fratture. Solidali Manfredi e Anci; Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco: colpito con un bastone, le sue condizioni; Sindaco del Salernitano aggredito in strada da uno sconosciuto.
Sindaco aggredito in strada, è in ospedale con varie fratture - Le condizioni di Siano sono apparse subito gravi: ha riportato multiple ferite, tra cui una frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, una frattura composta dell’arto superiore sinistro, le dita ... ilroma.net
Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano - È accaduto nella serata di Santo Stefano, quando il primo cittadino Carmine Siano è stato avvicinato da uno sc ... msn.com
Sindaco aggredito nel Salernitano, è in ospedale con varie fratture - E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora è ricoverato in Ortopedia nell'ospedale di Salerno Carmine Siano, sindaco del piccolo comune di Castiglione del Genovesi, aggredito da uno sconos ... msn.com
*Sindaco Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa* Carmine Siano ricoverato in codice rosso al Ruggi Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #picentini #sindaco #castiglione #genovesi #carmine #siano #ruggi #inda - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.