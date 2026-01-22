Cadavere di un giovane sulla strada per Crispiano Indagano i Carabinieri

Nella zona tra Statte e Crispiano è stato rinvenuto il corpo di un giovane, presumibilmente straniero. Le autorità, tra cui i Carabinieri, stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La scena è stata sequestrata e si attende l’esito degli accertamenti per comprendere meglio quanto accaduto.

Tarantini Time Quotidiano Il corpo di un giovane, probabilmente di origine straniera, è stato rinvenuto lungo la strada che collega Statte a Crispiano. A segnalare la presenza del cadavere sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Martina Franca e gli specialisti dei rilievi. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un possibile investimento, ma le cause della morte restano da accertare. L'area è priva di telecamere e sarà con ogni probabilità disposta l'autopsia per chiarire la dinamica dei fatti.

