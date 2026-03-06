Chiambretti | Napoli pieno di infortuni Torino può sorprendere Firmerei per il pareggio

Il racconto si concentra sulle parole di Chiambretti che, commentando la sfida tra Napoli e Torino, ha sottolineato che il Napoli sta affrontando numerosi infortuni, mentre il Torino potrebbe sorprendere. Ha inoltre dichiarato di essere disposto a firmare per un pareggio. La discussione tra le due squadre ha suscitato attenzione anche nel settore dello spettacolo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il confronto tra Napoli e Torino divide anche il mondo dello spettacolo. Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, Piero Chiambretti ha commentato il momento delle due squadre alla vigilia della sfida del Maradona. Il conduttore televisivo, tifoso granata ma simpatizzante del Napoli, ha analizzato la stagione delle due squadre partendo dalle difficoltà degli azzurri. «Sembra ieri che il Napoli aveva lo scudetto e sì ce l’ha ancora sulla maglia, ma quest’anno può succedere di tutto. Non credo però che riuscirà a rivincerlo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Chiambretti: «Napoli pieno di infortuni, Torino può sorprendere. Firmerei per il pareggio» Napoli, allarme infortuni dopo Torino: Saccone avverte Conte e il club"> Il Napoli esce sconfitto dallo Stadium contro la Juventus e, più del risultato, a Castel Volturno tiene banco il tema della gestione degli... Leggi anche: Napoli, Graziani: «Gli infortuni hanno fatto emergere Vergara. Questo Napoli può giocare anche con due punte»