Napoli Graziani | Gli infortuni hanno fatto emergere Vergara Questo Napoli può giocare anche con due punte

Il Napoli si è trovato a dover affrontare diversi infortuni che hanno portato alla scoperta di nuovi giocatori, tra cui Vergara, che ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra. In questa fase, la squadra ha dimostrato di poter adattarsi, anche considerando la possibilità di schierare due punte nel modulo. La squadra continua a competere senza perdere di vista gli obiettivi stagionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha scoperto nuove risorse proprio nel momento più difficile della stagione. Ne è convinto Ciccio Graziani, ex attaccante e campione del mondo 1982, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, dove ha analizzato il momento della squadra di Antonio Conte. Secondo Ciccio Graziani a Stile TV, i giocatori di qualità possono sempre convivere nello stesso sistema di gioco se c’è collaborazione tattica. «I calciatori intelligenti, anche se diversi tra loro, possono giocare insieme. Certo, bisogna addestrarli affinché uno faccia movimenti contrari all’altro, ma possono coesistere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

