Sangue sul bus follia in Italia | l’aggressione shock con un coltello

Nella periferia est di Roma, lunedì 15 dicembre 2025, si è verificato un episodio di grande tensione: un autista di autobus Atac è stato aggredito e ferito con un coltello durante il servizio, generando paura e sconcerto tra i cittadini.

Momenti di paura nella periferia est di Roma, dove un autista Atac è stato accoltellato nella serata di lunedì 15 dicembre 2025 mentre era in servizio su un autobus di linea. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 18.00 in via di Grotte Celoni, a bordo di un mezzo della linea 724, che stava effettuando regolarmente il proprio percorso con passeggeri a bordo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo presente sull'autobus si sarebbe improvvisamente avvicinato alla postazione di guida, sorprendendo il conducente. Per motivi ancora da chiarire, l'aggressore avrebbe estratto un' arma da taglio e colpito l'autista, un uomo di 42 anni, ferendolo a una mano.

