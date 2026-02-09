Questa notte al Levi’s Stadium di Santa Clara si è giocata la finale del Super Bowl 2026 tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. La partita è stata combattuta fino all’ultimo quarto, con il risultato che ha deciso il vincitore solo negli ultimi minuti. I Patriots hanno conquistato il titolo, lasciando i Seahawks a mani vuote. La città di Santa Clara ha vissuto una notte di grande fermento, con migliaia di tifosi che hanno seguito l’evento dal vivo o davanti agli schermi di casa.

Super Bowl 2026, vincitore: chi ha vinto la finale NFL. SUPER BOWL 2026 VINCITORE – Nella notte italiana tra l’8 e il 9 febbraio 2026 al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California) si è giocato il Super Bowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. A trionfare sono stati. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. Le squadre. I New England Patriots (che hanno sede a Boston) hanno vinto 10 a 7 contro i Denver Broncos, qualificandosi per il Super Bowl dopo sette anni; affronteranno i Seattle Seahawks, che non giocano la finale dal 2015 e che hanno battuto 31 a 27 i Los Angeles Rams. I Patriots hanno vinto il Super Bowl per ben sei volte (record assoluto), l’ultima risale al 2019. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Super Bowl 2026, vincitore: ecco chi ha vinto la finale NFL

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026, il Levi’s Stadium di Santa Clara ospiterà la finale NFL tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks.

Il Super Bowl 2026 tra i Patriots e i Seahawks si gioca nella notte tra l’8 e il 9 febbraio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SUPER BOWL 60 | Seattle Seahawks vs New England Patriots | Prévia NFL Brasil

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere sull'Halftime Show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 (e dove e come guardarlo in Italia); Super Bowl 2026, dove vederlo in diretta TV: l’Halftime Show più discusso di sempre tra Bad Bunny, Trump e proteste; Perché i giocatori di Seattle hanno la maglia dell'Inter prima del Super Bowl?; La scaletta dell’halftime del Super Bowl: quando si esibisce Bad Bunny.

Super Bowl 2026, stanotte la finale tra New England Patriots e Seattle Seahawks: dove vederla in tv, orario, inno e Halftime ShowC’è una notte, ogni anno, in cui lo sport smette di essere soltanto competizione e diventa racconto collettivo. È la notte del Super Bowl, l’evento capace di unire milioni di persone davanti allo stes ... corrieredellumbria.it

Tutto quello che c'è da sapere sull'Halftime Show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 (e dove e come guardarlo in Italia)Bad Bunny è il protagonista assoluto dello halftime show del Super Bowl 2026: qui trovi tutto su data, orari, come e dove guardarlo in Italia, possibili sorprese, setlist e curiosità sull’artista. elle.com

Come si festeggia una vittoria per 5-0 Guardando il Super Bowl su DAZN! Parola di Cristian Chivu Vivi le emozioni del #SuperBowl dalle 23:55 su #DAZN x.com

Questa notte, come ogni anno, negli Stati Uniti si tiene uno degli eventi sportivi più importanti d’Oltreoceano e uno dei più seguiti al mondo: il Super Bowl, la finale del lega americana di football che chiude la stagione e coinvolge, oltre ai tifosi, celebrità, aziend facebook