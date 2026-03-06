Chi ha vinto MasterChef 15 | Teo la spunta in finale

Durante la serata di giovedì 5 marzo, trasmessa su Sky e disponibile anche in streaming su Now, è stato deciso il vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia. La finale si è svolta a Milano e ha visto confrontarsi i tre finalisti, con il risultato che ha premiato un concorrente rispetto agli altri due.

Milano, 5 marzo 2026 – E alla fine ecco il verdetto. Durante la serata di giovedì 5 marzo andata in onda su Sky e in streaming e on demand su Now è stato decretato il vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia. A decidere sono stati, come di consueto i tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. E alla fine a vincere MasterChef 15 è stato Teo. Teo a MasterChef Italia 15 I quattro finalisti A giocarsi il titolo di Miglior aspirante cuoco amatoriale nella finalissima di giovedì 5 marzo sono stati Carlotta, 25enne della provincia di Biella, attualmente disoccupata ma con il sogno di far diventare la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

