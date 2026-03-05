Su Sky Uno e NOW si svolge la finale di MasterChef Italia con Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo ancora in gara. I giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sono pronti a decretare il vincitore, mentre i quattro concorrenti si preparano alla fase conclusiva del programma. La serata vede la sfida tra i partecipanti che si contenderanno il titolo di miglior chef amatoriale.

MasterChef Italia arriva alla finale su Sky Uno e NOW con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli pronti a scegliere il vincitore tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo. MasterChef Italia si appresta a portare in scena l’ultimo atto di uno straordinario percorso: giovedì 5 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è la notte della proclamazione del vincitore. Si realizzerà così il sogno di uno tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e. su Digital-News.it MasterChef Italia arriva alla finale su Sky Uno e NOW con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli pronti a scegliere il vincitore tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo.. MasterChef Italia si appresta a portare in scena l’ultimo atto di uno straordinario percorso: giovedì 5 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è la notte della proclamazione del vincitore. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef Italia – Finale Sky e NOW con Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo. Chi vincerà?

