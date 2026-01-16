Masterchef 15 Antonino Cannavacciuolo si sente male durante il pressure test L’errore di Teo è fatale

Durante il pressure test di MasterChef 15, Antonino Cannavacciuolo si è sentito male, richiedendo un intervento immediato. La competizione prevedeva una mystery box incentrata sui sapori agrodolci e uno skill test di alto livello. Nel corso della puntata, anche l’errore di Teo si è rivelato decisivo, contribuendo a un’esito che ha coinvolto i partecipanti e gli spettatori.

Un “ malore ” durante il pressure test, una red mystery box basata sull’agrodolce e uno skill test pericolosamente stellato. L’ultima puntata i Masterchef Italia (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand), che ha totalizzato una media di serata di 875mila spettatori medi, con il 4,4% di share e una permanenza al 70%, è stata al cardiopalmo. Tra i momenti “clou” della serata lo svenimento di Antonino Cannavacciuolo. Cosa avrà toccato lo chef a tal punto da causargli un malore (finto ovviamente)? Uno scivolone dell’aspirante chef Teo che, alle prese con un Pressure Test a tema pomodori, non ha riconosciuto la varietà Piennolo del Vesuvio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Masterchef 15, Antonino Cannavacciuolo si sente male durante il pressure test. L’errore di Teo è “fatale” Leggi anche: “Mi sto innamorando di lei, i suoi occhi sono profondi”: a MasterChef Italia la dichiarazione di Dorella per Antonino Cannavacciuolo – IL VIDEO Leggi anche: Antonino Cannavacciuolo e Diego Armando Maradona: l'aneddoto del MasterChef, ospite con Giorgio Locatelli a Che Tempo Che Fa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. MasterChef, serata agrodolce con ospite speciale. Le anticipazioni; Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata con Ciccio Sultano; MasterChef sempre più ricco: sfide e ingredienti della nuova puntata di stasera; Masterchef 15, concorrenti che escono per andare a ballare, inaspettati aspiranti chef tra i peggiori ed eliminazioni a sorpresa: tutto sull'ultima puntata. A Masterchef, Cannavacciuolo perde la pazienza con Dounia: “Con questo atteggiamento non vai lontano” - Lo Chef Antonino Cannavacciuolo ha rimproverato duramente la concorrente Dounia, colpevole di un atteggiamento ritenuto troppo ... fanpage.it

