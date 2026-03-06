Chi è Teo Canzi il vincitore di MasterChef 15

Ieri sera si è conclusa la quindicesima edizione di MasterChef, il noto talent culinario. Durante la finale, il concorrente Teo è stato proclamato vincitore, attirando l’attenzione di una vasta parte del pubblico che ha continuato a sostenere il suo percorso fin dall’inizio. La vittoria di Teo ha concluso un’edizione segnata dalla sua presenza costante e dal supporto degli spettatori.

Si è conclusa ieri sera la quindicesima edizione del reality culinario MasterChef che ha incoronato come vincitore il concorrente Teo che sin dall’inizio è stato il vero beniamino di una grande fetta di pubblico che non ha mai smesso di fare il tifo per lui. Teo Canzi, dopo aver presentato un menu degustazione completo intitolato Tutto di me, è stato quindi dichiarato vincitore e il concorrente ha espresso tutto il suo entusiasmo dichiarando: “Ho vinto. Ho vinto davanti a tutti, davanti alla mia famiglia, davanti alla mia ragazza e al mio migliore amico. Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io. È un’emozione incredibile.” I tre giudici sembrano non aver avuto alcun dubbio sulla vittoria di Teo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

